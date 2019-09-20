بداية «غير مبشرة» لحسام البدري مع منتخب مصر

الموجز

بعد إعلان قرار اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة اليوم،الخميس، تعيين حسام البدري مديراً فنياً للمنتخب خلفاً للمكسيكي خافير أجيري، إختلفت ردود الأفعال تجاه هذا الإختيار ، ولكن الصادم هو رد فعل عميد لاعبي العالم السابق حسام حسن ، والذي كان مرشحاً بقوة لقيادة منتخب مصر .

حسام حسن الذي يعد أسطورة كروية متحركة ، لم يبارك ولم يتمنى لزميله التوفيق خاصة وأنه يتولى مسئولية الفريق الوطني ، بل ذهب حسام في رد فعله لتوجيه رسالة رمزية بأنه الأحق بتدريب المنتخب .

نشر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، صورة تجمعه بعاهل الأردن الملك عبدالله الثانى، على الصفحة الرسمية له، حينما كان يقود منتخب الأردن لكرة القدم كتعليق على خبر تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، في إشارة منه أنه كان الأحق بقيادة منتخب بلاده.

وعلق العديد من رواد السوشيال ميديا على الصورة، بأن التوأم كانا الأحق بقيادة منتخب مصر في الفترة القادمة.

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عماد متعب

نشر موقع مصراوي نقلا عن مصدر قريب من عماد متعب نجم مصر والنادي الأهلي المعتزل إنه اعتذر عن تولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر وذلك عقب إعلان حسام البدري مديراً فنياً للفراعنة.

وقد قررت اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة اليوم،الخميس، تعيين حسام البدري مديراً فنياً للمنتخب خلفاً للمكسكسي خافير أجيري.

يذكر أن عماد متعب وحسام البدري قد دخلا في خلافات كثيرة وتوترت العلاقة بينهما أثناء تلي البدري قيادة النادي الأهلي .