رد فعل "صادم" من عماد متعب بعد تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر

الموجز

نشرت الصفحة الرسمية لقناة دي ام سي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن عماد متعب نجم مصر والنادي الأهلي المعتزل اعتذر عن تولي منصب مدير الكرة لمنتخب مصر وذلك عقب إعلان حسام البدري مديرًا فنيًا للفراعنة.

وكان عماد متعب قد دخل في خلافات مع البدري أثناء تواجد الاثنين في النادي الأهلي ليحمل مهاجم الأحمر مدربه السابق مسئولية ابتعاده عن الفريق.

وكان أعضاء اللجنة المشكلة لاتحاد الكرة قد طرحوا اسم متعب ضمن قائمة ضمت أحمد حسن وحسام غالي لتولي منصب مدير منتخب مصر خلفًا لإيهاب لهيطة.