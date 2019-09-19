شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر «السادس عشر» حائر بين الأهلى والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت «كلاسيكو الكرة المصرية» والقمة النارية المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى، فمع دقات السابعة مساء اليوم «الجمعة» تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية صوب ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، لمتابعة المواجهة المهمة والمرتقبة والمصيرية بين قطبى الكرة المصرية الأهلى حامل بطل الدورى والزمالك بطل الكأس فى النسخة السادسة عشرة لبطولة السوبر المحلى الذى يجمع بين بطلى الموسم قبل الماضى 2018/2019 والذى تعثر إقامته قبل افتتاح الموسم المنقضى.

السوبر اليوم يحظى بأهمية خاصة واهتمام من نوع جديد، حيث تقام المباراة بحضور جماهير 10 آلاف مشجع مناصفة بين الفريقين فى اختبار صعب ومصيرى للجماهير التى قد تكتب لنفسها شهادة ميلاد جديدة وتمنح المدرجات قبلة الحياة أو تطلق على نفسها وعلى الملاعب المصرية والمدرجات رصاصة الرحمة فى حالة أى خروج عن النص.

ويقام السوبر المحلى اليوم باستاد الجيش تحت شعار «جيش مصر خط أحمر» حيث تتزين مدرجات الاستاد بعلم مصر وعن يمينه علم الزمالك نحو مدرجات الثالثة يمين وعلى يساره علم الأهلى باتجاه مدرجات الثالثة شمال تتوسطهم لافتة وشعار ضخم «جيش مصر خط أحمر» فى مبادرة من إدارة وجماهير الناديين بتوجيه رسالة حول التفاف الشعب المصرى كله خلف قياداته وجيشه العظيم.

وأسندت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية إدارة المباراة تحكيميا لطاقم تحكيم ألمانى بقيادة فيلكس بروتش ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب على ان تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصرى ليكون حكما رابعا فى المباراة.

مشوار حافل للقطبين على مدار تاريخهما فى بطولة السوبر المحلى الذى أقيم قبل ذلك 15 مرة كان للأهلى نصيب الأسد بالتتويج باللقب فى 10 مناسبات مقابل 3 ألقاب بيضاء ولقب وحيد لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود، أما على صعيد المواجهات المباشرة فى السوبر التقى الأهلى والزمالك 5 مرات توج فيها الأحمر باللقب 4 مرات وتوج الزمالك بلقب واحد، فيما حسمت ركلات الترجيح 3 مواجهات خلال قمة السوبر بين الفريقين توج الأهلى بها مرتين والزمالك مرة واحدة.

ويعد المارد الأبيض أول الفرق المصرية يتوج بلقب السوبر، فضلا عن أنه أول فريق يتوج باللقب مرتين متتاليتين وسجل حازم إمام أول الأهداف فى تاريخ السوبر بعد 20 دقيقة من انطلاق مباراة الزمالك والمحلة 2001 فى أول نسخة.

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وعمدت إدارة الناديين على تحفيز لاعبيهم من أجل الفوز وحصد لقب جديد حيث عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعا بالفريق لتحفيزهم قبل المباراة، فضلا عن اصطحابه مؤمن زكريا للمران الأخير للشد من أزر زملائه، فيما رصد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مكافأة خاصة للاعبين فى حالة الفوز، فضلا عن صرف مكافأة الفوز بكأس مصر لشحن معنويات لاعبيه وطالبهم بالفوز خلال جلسته معهم قبل السفر إلى الإسكندرية.

يدخل الأهلى المباراة بصفته حامل اللقب وبطل الدورى فى نسخته قبل الأخيرة موسم 2017- 2018، ويسعى لتعزيز رقمه القياسى كأكثر الفرق المتوجة بلقب «السوبر» من خلال الحصول على اللقب الحادى عشر.

يدرك الأحمر أهمية المباراة لرغبته فى مصالحة جماهيره بعد الخروج المبكر من دور الـ 16 للكأس مما تسبب فى إقالة المدرب مارتن لاسارتى والتعاقد مع السويسرى رينيه فايلر الذى لم يخض سوى مباراة واحدة مع القلعة الحمراء أمام كانو سبورت، وتعتبر مباراة السوبر التحدى الأصعب أمام المدرب السويسرى باعتبارها مواجهة بطولة من مباراة واحدة.

وكثف الجهاز الطبى بالفريق من جهوده لعلاج المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق من خلال جلسات العلاج الطبيعى لتجهيزه للمباراة، وينتظر أن يخوض الأحمر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه أحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان وصلاح محسن.

من جانبه، أكد فايلر أن معنويات لاعبى الأهلى مرتفعة بعد الفوز الأخير على كانو سبورت بدورى الأبطال ولديهم رغبة فى تحقيق اللقب من أجل إثبات وجودهم.

فى المقابل، يرفع الزمالك، بطل كأس مصر، شعار لا بديل عن الفوز ويمنى الصربى ميتشو، المدير الفنى، نفسه باللقب الثانى له مع الأبيض بعدما توج معه بكأس مصر، ويحشد ميتشو معاونيه وأسلحته الهجومية اليوم من أجل الضغط على المنافس والبحث عن الفوز واقتناص اللقب من الغريم التقليدى، خصوصا بعدما اكتملت القوة الضاربة للفريق بعودة الرباعى أشرف بن شرقى وشيكابالا ومحمد أوناجم وإمام عاشور فضلا عن انضمام إسلام جابر لقائمة المباراة.

وينتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد عواد، وحمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغنى، محمد عبدالشافى، طارق حامد، فرجانى ساسى، شيكابالا، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، مصطفى محمد «عمر السعيد»، على أن يحتفظ ميتشو ببعض الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء على رأسهم عبدالله جمعة وأوباما وخالد بوطيب. وشدد ميتشو على أنه يعد الجماهير باللقب اليوم والتتويج على حساب الأهلى، خصوصا أنه لمس روحا وإصرارا غير عادى من اللاعبين لإسعاد جمهورهم، مؤكدا أنه لقن لاعبيه خطة وطريقة الصعق المبكر فى السوبر اليوم.