شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ»: جاهزون لحصد اللقب وواثقون فى إمكانيات اللاعبين.. و«أمير»: نبحث عن البطولة الرابعة ولدينا فريق بطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أن مباراة اليوم مع الزمالك ستكون صعبة باعتبارها «بطولة» تضاف لسجل الفائز، كما أنها فى بداية الموسم تمنح الجهاز الفنى واللاعبين دفعه معنوية كبيرة لاستكمال المشوار حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أن الأهلى يدرك أهميتها وتعامل معها بتركيز شديد. أضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفنى يدرك أهمية المباراة وتعامل معها بتركيز شديد سواء من خلال إعداد اللاعبين أو دراسة الزمالك لوضع الخطة المناسبة وطلبنا من اللاعبين اللعب بجماعية وعدم الاحتفاظ بالكرة لضمان ترجمة الفرص إلى أهداف. وأشار عبدالحفيظ الى أن الدعم الجماهيرى سيكون حافزا قويا أمام اللاعبين لتقديم مباراة قوية ونأمل فى حسم اللقب لصالحنا لإسعاد الجماهير الوفية التى تضرب المثل دائما فى الوقوف بجوار الفريق وتصنع الفارق فى كل الألقاب التى يحصدها الفريق.

من جانبه، راهن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، أن فريقه جاهز واستعد جيداً لمواجهة الليلة التى يدخلها اللاعبون بحثاً عن اللقب الرابع بعد التتويج بلقب بطولات هذا الموسم هى السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر، مؤكدا أن الفريق يضم كتيبة من المقاتلين واللاعبين القادرين على حصد البطولات خصوصا بعد التدعيم بصفقات سوبر للموسم الجديد. وكشف عن أن اللاعبين تعاهدوا على بذل ما بوسعهم من أجل الفوز والتتويج باللقب لإسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى بقيادة ميتشو أهل اللاعبين نفسياً وبديناً وفنياً بالقدر الذى يتماشى مع حجم وأهمية المباراة، مؤكدًا أن كلا الفريقين كتاب مفتوح للآخر وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذى يليق بقطبى الكرة المصرية.