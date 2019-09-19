شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يؤكد تأجيل مباراة السوبر الأفريقي لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تأجيل مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي بطل دوري الأبطال، والزمالك بطل الكونفيدرالية لأجل غير مسمى. Advertisements جاء ذلك بعد الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن تفاصيل مباراة السوبر. وغردت الصفحة الرسمية للكاف عبر «تويتر»، قائلة: «التقارير المنتشرة عن موعد ومكان إقامة كأس توتال للسوبر الأفريقي غير صحيحة على الإطلاق». وأكملت: «التفاصيل والمكان والموعد الرسمي سيتم إعلانه عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم فور تحديده رسميًا».

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