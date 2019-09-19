على خطى رونالدو.. ميسي يطلق علامته التجارية

الخميس 19 سبتمبر 2019 قام النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة الإسبانى اليوم الخميس، بإطلاق علامته التجارية الجديدة فى احتفال خاص بالمدينة الكتالونية.

وتعد علامة ميسى الجديدة فى مجال الازياء ليسير على درب غريمه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى. وتحدث ميسى فى تصريحات خلال افتتاح علامته التجارية، قائلا :"أحب استكشاف مجالات مختلفة مثيرة للأهتمام خارج نطاق الرياضة وأحاول دائماً الاستفادة من كل فرصة للمشاركة فى شيء جديد". ويستعد ميسى مع برشلونة لخوض مواجهة غرناطة بعد غد السبت فى الدورى الاسبانى.

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