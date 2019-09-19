تشيلسي يعلن تجديد عقد هودسون أودوي رسمياً

الخميس 19 سبتمبر 2019

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس 19 أغسطس رسميا تجديد عقد الشاب “كالوم هودسون أودوي” لاعب الفريق.



تفاصيل عقد هودسون أودوي الجديد مع تشيلسي

ووقع هودسون أودوي على عقد مدته خمس مواسم قادمة مع نادي تشيلسي بخلاف الموسم الحالي مع رفع راتبه بالفريق.

تصريحات هودسون أودوي عقب تجديد عقده مع تشيلسي

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وقال هودوسون في تصريحات صحفية عقب تجديد عقده مع تشيلسي: "سعيد بالاستمرار هنا، لقد كنت لاعبًا لتشيلسي منذ كان عمري 8 سنوات، إنه شعور رائع بعد فترة انتظار طويلة لتجديد عقدي".

الأندية التي ترغب في ضم هودوسون

وكان يوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع هودوسون خلال الصيف الماضي أبرزها نادي بايرن ميونخ ونادي ليفربول قبل أن يقطع نادي تشيلسي عليهم الطريق ويجدد عقد اللاعب.

وقد شارك أودوي في 5 مباريات فقط حتى الآن مع نادي تشيلسي هذا الموسم خلال بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي وسجل خلاهلم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.