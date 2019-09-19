آرسنال يفوز على فرانكفورت بثلاثية في الدوري الأوروبي

الخميس 19 سبتمبر 2019
استطاع نادي أرسنال أن يفوز على نظيره نادي آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
ملخص الشوط الأول بين أرسنال وفرانكفورت بالدوري الأوروبي
بدأ الشوط الأول بسيطرة كبيرة من لاعبي أرسنال الذين اضاعوا العديد من الفرص السهلة مع وجود القليل من المحاولات من لاعبي فرانكفورت لخطف هدفهم الأول ولكن فاجأهم أرسنال بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق ويلوك لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف.
ملخص الشوط الثاني بين فرانكفورت وأرسنال
وبدأ الشوط الثاني وكان نادي أرسنال هو الأكثر سيطرة أيضا واستحواذ على الكرة مع وجود خطورة من فريق فرانكفورت الذي استغل هفوات دفاعات الجانرز لتهديد مرماهم وتفاجئ نادي فرانكفورت بطرد دومنيك كوهر لاعب الفريق في الدقيقة 79 بعد حصوله على الإنذار الثاني ثم سجل أرسنال بعد ذلك ثاني أهدافه في الدقيقة 85 عن طريق بيساكا كما خطف الهدف الثالث في الدقيقة 87 عن طريق أوباميانج لينتهس اللقاء بفوز أرسنال بثلاثية نظيفة.
وبهذه النتيجة يحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري الأوروبي ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات البطولة بينما يظل فرانكفورت في المركز الأخير بدون نقاط.
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