مستخدمو مواقع التواصل يتداولون «طلبتك باللحية»

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعه، مقطع فيديو ظهر فيه لاعب فريق ضمك عبدالرحمن السفري وهو يقوم بمسح لحية حكم لقاء فريقه مع الشباب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وتعتبر الحركة التي قام بها السفري من العادات والتقاليد التي يستخدمها الخليجيون لكسب رضا وتعاطف المقابل دالةً على احترام من قام بها للشخص المقابل، وهي معروفة عند العامة (طلبت باللحية)، وقد تداول المستخدمون هذا المقطع في مواقع التواصل الاجتماعية من باب الطرافة والغرابة من الحركة التي قام بها لاعب ضمك خصوصاً أنها غريبة بالنسبة لحكم اللقاء الأجنبي الذي ربما لا يعرف العادات والتقاليد الاجتماعية في الخليج.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.