شكرا لقرائتكم خبر عن العوفي يكسب قضيته أمام الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) كسب اللاعب احمد العوفي قضيته أمام نادي الاتحاد، وأيد القرار من غرفة فض المنازعات والمتضمن دفع 3 ملايين ريال للاعب مع الرسوم والمصاريف. كسب اللاعب احمد العوفي قضيته أمام نادي الاتحاد، وأيد القرار من غرفة فض المنازعات والمتضمن دفع 3 ملايين ريال للاعب مع الرسوم والمصاريف. وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي حكم للاعب أحمد العوفي في قضيته ضد نادي الاتحاد وأيد القرار في غرفة فض المنازعات، المتضمن دفع ثلاثة ملايين ريال مع الرسوم و المصاريف للعوفي.



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