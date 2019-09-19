شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك.. الصربي ميتشو يفك تجميد إسلام جابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك.. الصربي ميتشو يفك تجميد إسلام جابر كشفت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى بجانب تدريبات الفريق الأخيرة، فك الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لتجميد إسلام جابر صانع ألعاب الأبيض الذى ابتعد عن الصورة بشكل واضح منذ ضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قبل أن يعود ميتشو ويضمه لقائمة معسكر مواجهة الأهلى فى بطولة السوبر المصرى.

وأوضح مصدر بالزمالك إن إسلام جابر حرص ميتشو على ضمه لمعسكر السوبر المصرى بهدف تجهيزه للمرحلة القادمة والمشاركة مع الأبيض بعدما عانى الأبيض فى خطه الأمامى أمام جينيراسون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا وذلك عندما تغيب الرباعى شيكابالا وأوناجم وأشرف بن شرقى وإمام عاشور عن الفريق الأبيض لأسباب مختلفة حيث تعرض شيكابالا وبن شرقى لإصابة بينما لم يتواجد أوناجم وعاشور لعدم قيدهما فى قائمة الفريق الأفريقية لذلك أعاد ميتشو، إسلام جابر، لحساباته خلال المرحلة الحالية حتى يتجنب أي أزمة فى الخط الأمامى خلال الفترة القادمة.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة أمام جينيراسيون فوت، بهدفين مقابل هدف، فى لقاء الذهاب وسيلتقى الفريقان يوم 28 من شهر سبتمبر الجارى فى العودة بينما يرتبط الأبيض مساء غدا بمواجهة هامة مع الأهلى، على استاد برج العرب، فى بطولة السوبر المصرى قبل أن يواجه يوم الإثنين القادم نظيره الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الأول بالدورى ثم يستضيف جينيراسيون بالبطولة الأفريقية وكشف ميتشو لإسلام جابر إنه سيكون له دور مع الفريق فى الفترة المقبلة.