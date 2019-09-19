شكرا لقرائتكم محمد حسن حكما رابعا في سوبر الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على تعيين محمد حسن حكما رابعا في لقاء السوبر غدا بين الاهلي والزمالك. الجدير بالذكر أن السوبر سيقام في تمام السابعة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

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