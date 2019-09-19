شكرا لقرائتكم الشارقة يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية مينديز وغوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل الشارقة مسيرته في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، على أفضل وجه، عقب فوزه على خورفكان يوم الخميس في المرحلة الأولى للمسابقة.
وعلى ملعب الشارقة، افتتح ريان مينديز لاعب الرأس الأخضر، التسجيل لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 18، قبل أن يعزز مواطنه ريكاردو غوميز النتيجة، بتسجيله الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 68.
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