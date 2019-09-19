شكرا لقرائتكم بيرهوف يرفض انتقادات هونيس لشتيغن في خلافه مع نوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم الانتقادات التي وجهها أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ بشأن عدم دعم مانويل نوير في المنتخب الألماني.

وقال بيرهوف يوم الخميس، في رد على استفسار: الاتهامات فاجأتني، لا أفهمها. وأضاف أنه لا يرى أي سبب لدى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ليتورط في المناقشة العلنية بين نوير، حارس بايرن ميونخ، ومارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، وبديل نوير في المنتخب الألماني.

وقال بيرهوف: قال مدرب المنتخب الوطني في وقت سابق، نهاية العام الماضي إنه سيبني المنتخب بداية من مانويل حتى بطولة أمم أوروبا عندما لا يحدث أي شيء استثنائي، لا أعرف إذا كان عليك أن تعيد باستمرار تكرار أن أداء مانويل الحالي يتحدث عن نفسه، وفي نفس الوقت، يرى المدرب مستويات رائعة من مارك أندريه تير شتيغن الذي سيحصل على فرصته".

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وتحدث تير شتيغن مؤخرا وانتقد عدم خوضه للمباريات الدولية بعد عدم مشاركته أمام هولندا أو إيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 الأسبوع الماضي.

وقال هونيس، متحدثا لشبكة "سكاي" التليفزيونية قبل مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، إن نوير يظل حارس ألمانيا الأول. وانتقد هونيس في حديثه تصريحات تير شتيغن والاتحاد الألماني بعدما استبعد لوف لاعبي بايرن ميونخ ماتس هوميلز وجيروم بواتينغ وتوماس مولر، في وقت سابق هذا العام.

وفاز نوير، 33 عاما، بكأس العالم في 2014 مع المنتخب الألماني وحافظ على مركزه في الحملة الكارثية للدفاع عن اللقب في بطولة كاس العالم 2018 بروسيا رغم أنه بالكاد شارك في مباريات خلال ذلك الموسم بسبب الإصابة.

وكان تير شتيغن، 27 عاما، يأمل أن يدخل في التشكيل الأساسي بدلا من نوير ولكنه مازال لم يشارك في أكثر من 22 مباراة دولية مقارنة بالـ90 مباراة التي خاضها نوير.