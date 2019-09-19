ضمك يفرض التعادل على الشباب في الدوري السعودي









اسماء السيد - اقتنص ضمك نقطة ثمينة ضد ضيفه الشباب عندما فرض عليه التعادل 1-1 الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وذلك في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم ضمك بواسطة البرازيلي جورجي فيليبي (27) وأدرك الشباب التعادل عن طريق الأرجنتيني كريستيان غوانكا (40).

وبهذه النتيجة رفع ضمك رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط.

وتقاسم الفريقان السيطرة وخلال الشوط الأول، وكاد ضمك أن يفتتح التسجيل بعد مرور سبع دقائق لكن كرة المغربي محسن ياجور وجدت في طريقها متعب المفرج الذي ألغى خطورتها (8).

وتعرض الشباب بعدها لضربة باصابة المدافع احمد شراحيلي الذي اضطر لترك الملعب في الدقيقة 13.

ومن ركلة ركنية، نجح ضمك في أخذ الأسبقية عندما ارتقى البرازيلي جورجي فيليبي فوق الجميع ولعب الكرة برأسه قوية في سقف المرمى (27)، قبل أن يتلقى الشباب ضربة إضافية باصابة حارسه التونسي فاروق بن مصطفى الذي ترك مكانه لعبدالله العويشير (32).

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إلا أن ذلك لم يؤثر على معنوياته، إذ نجح من هجمة منسقة في ادراك التعادل عندما انطلق عبدالله الشامخ بكرة على الجهة اليسرى قبل أن يلعبها عرضية لزميله الأرجنتيني كريستيان غوانكا الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (40).

ومع انطلاقة الشوط الثاني كاد الشباب أن يخطف هدفاً ثانياً لكن كرة حسن معاذ القوية مرت بجانب القائم (46).

وتهيأت فرصة لضمك للتقدم مجددا، لكن الحارس البديل العويشير تصدى لمحاولة محسن ياجور ببراعة (55)، ثم انتقل الخطر الى الجهة المقابلة وأنقذ الحارس الجزائري شمس الدين رحماني مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة البرازيلي سيبا وأبعدها لركنية (59).

وبعد ذلك، فرض الشباب سيطرته الميدانية لكن هجماته لم تشكل خطورة على مرمى ضمك الذي نجح في المحافظة على النتيجة حتى صافرة النهاية.

ملخص مباراة الشباب وضمك: