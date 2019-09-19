موعد مباراة الاهلي والزمالك بعد التعديل ..القنوات الناقلة للسوبر المصري

كأس السوبر المصري بين الأهلى والزمالك ينتظره جمهور الكرة في مصر والعالم العربي، حيث سيتحدد مساء الجمعة 20 سبتمبر من هو بطل السوبر، الأهلي بصفته بطل الدوري المصري النسخة الأخيرة، والزمالك بطل كأس مصر، يسعي كل منهما لخطف لقب البطولة، الأهلي استطاع فى آخر مبارياته أن يفوز على كانو سبورت خارج أرضه 2/0، بينما تعرض الزمالك للهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد أمام بطل السنغال، فريق الزمالك تقابل مع الأهلي مرتين فى الدوري انتهت المباراة الاولى بالتعادل السلبي بينما فاز الأهلي فى المباراة الثانية.

موعد مباراة الاهلي والزمالك بعد التعديل

اتحاد كرة القدم المصري قرر تقديم موعد مباراة الاهلى والزمالك فى كأس السوبر ستين دقيقة، ليصبح موعد المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة بدلاً من الثامنة مساء، كما كان محدد من قبل، وستكون فى الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والعراق والبحرين وقطر وسوريا والاردن وفلسطين ولبنان واليمن والكويت، التاسعة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

مباراة الاهلي والزمالك فى كأس السوبر المصري ستكون منقولة حصرياً على عدة قنوات منها أون سبورت الرياضية وقناة تايم سبورت وقناة النيل للرياضة، و سوف تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، و تم السماح بحضور عشرة آلاف شخص من جماهير الفريقين، تم اختيار طاقم ألماني لتحكيم المباراة الرتقبة بين الزمالك والاهلي يتكون من فليكس بريش حكم الساحة، ويعاونه كل من مارك بورش وستيفان لوب حكمان مساعدان، وحكم رابع مصري.