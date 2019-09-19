الثواني الأخيرة تمنح الزمالك انتصارا مثيرا.. وفوز الأهلي بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

اسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين لكرة اليد عن فوز مثير للزمالك على هليوبوليس في الثواني الأخيرة، بينما تغلب الأهلي على الحوار في نفس الجولة من المسابقة المحلية.

في صالة الزمالك بمقر النادي بميت عقبة، حقق رفاق أحمد الأحمر فوزا مثيرا على هليوبوليس بنتيجة 29-28، بالرغم من انتهاء الشوط الأول بفارق 4 أهداف لصالح الأبيض بنتيجة 15-11.

وبالرغم من توسيع الفارق إلى 7 أهداف، لكن لاعبي هليوبوليس نجحوا في ادراك التعادل مع الزمالك قبل نهاية المباراة، ولكن العودة لم تكتمل لنهايتها، حيث نجح الزمالك في التقدم في الثواني الأخيرة، قبل أن يحافظ فلفل حارس الفريق الأبيض على فوز فريقه بعد تصديه لرمية جزائية من سيف الدرع لاعب هليوبوليس في الثانية الأخيرة من المباراة.

وفي المنصورة، تغلب الأهلي على الحوار بنتيجة 22-13 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة استاد المنصورة.

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وشهدت باقي نتائج مباريات الجولة الرابعة تعادلين، كان التعادل الأول بين المعادي وجزيرة الورد انتهت بنتيجة 30-30، والتعادل الثاني بين الجزيرة والبنك الأهلي بنتيجة 20-20.

وتغلب سبورتنج على الزهور بنتيجة 33-30، وفاز الجيش على الأوليمبي بنتيجة 25-23، والفيوم على اكتوبر بنتيجة 32-23.

وواصل سموحة انتصاراته وتغلب على أصحاب الجياد بنتيجة 28-25، وتغلب حدائق الاهرام على الطيران بنتيجة 25-23.

جدير بالذكر أن الإتحاد المصري لكرة اليد، قام بتعديل نظام الدوري هذا الموسم ليقام بنظام دوري من دور واحد، حيث يتم تحديد أصحاب الفرق من المراكز الأول إلى الثامن، بحيث يخوضون دورة من دور واحد لتحديد بطل دوري السوبر، بينما الفرق من التاسع إلى الثامن عشر، يخوضون دورة لتحديد الهابطين إلى الدرجة الثانية.