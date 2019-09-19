فايلر يكشف قائمة الأهلي لمواجهة السوبر أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية، استعدادا للدخول في معسكر مغلق، قبل مواجهتي الزمالك في كأس السوبر السابعة مساء الجمعة، وسموحة يوم الإثنين في افتتاحية الدوري، على ملعب برج العرب.

واستبعد فايلر السداسي وليد ازارو للإصابة، وأيمن أشرف للإصابة والإيقاف، والثلاثي محمد محمود، وسعد الدين سمير، وكريم نيدفيد، الذين يخضعون لفترة تأهيل، بالإضافة لحسين السيد.

وضمت قائمة الأهلى 24 لاعبا، جاءت كالتالى:

حراس المرمى: شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.

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خط الدفاع : أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود متولي، ومحمود وحيد، وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، وأليو ديانج.

وسط الهجوم: صالح جمعة، ووليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ، وجيرالدو.

خط الهجوم :مروان محسن، وصلاح محسن.