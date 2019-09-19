رسميًا.. كاف ينفي تحديد موعد ومكان كأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كذّب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التقارير التي أثيرت مؤخرًا بشأن تحديد موعد وملعب كأس السوبر الأفريقي الذي يجمع الزمالك وبطل دوري أبطال أفريقيا.

وقال كاف في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" للتغريدات القصيرة: "التقارير المنتشرة بشأن تأكيد موعد ومكان كأس السوبر 2019-2020 غير صحيحة بالكرة."

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وتابع الاتحاد الأفريقي: "كافة التفاصيل الخاصة بالموعد وملعب المباراة سيتم الكشف عنها من خلال منصات الاتحاد الأفريقي بمجرد حسمها."

وصرح مرتضى منصور رئيس الزمالك قبل ساعات أن كأس السوبر الأفريقي سيقام 23 أكتوبر الجاري على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، وذلك دون أن يعلن الاتحاد الأفريقي أي تفاصيل.

وأجل الاتحاد الأفريقي كأس السوبر الأفريقي الذي يجمع الزمالك وبطل دوري أبطال أفريقيا لحين الفصل في الشكوى التي تقدم بها الوداد البيضاوي المغربي، قبل أن تقوم لجنة التظلمات بتأكيد حق الترجي في البطولة.