مانشستر يونايتد يحدد بديل سولشاير

وضع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بديل لمدربه النرويجي أولى جونار سولشاير في حالة عدم تحقيق نتائج مميزة مع الفريق علي المستوي المحلي وأوروبياً . وكشفه موقع "Le 10 Sport" الفرنسي، إن مانشستر يونايتد إستقر على إستقدام توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، حال فشل سولشاير في إنقاذ الشياطين الحمر. إستقر على إستقدام توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، حال فشل سولشاير في إنقاذ الشياطين الحمر. واشارت إن مانشستر يونايتد يتطلع إلى خطوة محتملة لاستقدام توماس توخيل إلى "أولد ترافورد"، فى حال تدهور النتائج هذا الموسم مع المدرب النرويجي. محتملة لاستقدام توماس توخيل إلى "أولد ترافورد"، فى حال تدهور النتائج هذا الموسم مع المدرب النرويجي. ونجح المدرب الألماني في تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، وقاد الفريق أمس لسحق ريال مدريد بثلاثية ضمن افتتاح مبارياته ببطولة دوري ابطال اوروبا.

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