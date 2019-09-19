تعرف على نتائج مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر

يلتقي غدا الاهلي امام الزمالك في كاس السوبر المصري، علي استاد برج العرب، وسبق وأن تقابل الأهلي والزمالك في كأس السوبر في 4 مواجهات من قبل.

وتقدم لكم بوابه الوفد نتائج المواجهات السابقة بين الفريقين بالسوبر:

المواجهة الأولى كانت في موسم 2003، وتمكن الأهلي من حسمها لصالحه بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1.

المواجهة الثانية بين الفريقين كانت في موسم 2008، وشارك الاهلي بطل للدوري والزمالك بطل للكأس، وحقق الفريق الأحمر الفوز بهدفين دون رد.

وأقيمت المباراة علي ملعب استاد القاهرة، وسجل اهداف الأهلي أحمد حسن

ومعتز إينو.

المواجهة الثانية جمعت بين الاهلي والزمالك في موسم 2014

شهدت تلك المواجهة لجوء الفريقين الأول لركلات الجزاء الترجيحية، والتي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 5-4، وشارك الاهلي بصفته بطل للدوري والزمالك بطل للكأس.

Advertisements

المواجهة الثالثة كانت في 2015، ودخل الزمالك في المباراة كبطل الثنائية المحلية بعدما حقق الدوري والكأس، بينما شارك الأهلي في اللقاء بصفته الوصيف.

وكانت المباراة من أقوى مباريات السوبر نظراً لقوة الزمالك ورغبة الأهلي في تعويض الإخفاق في الدوري

والكأس.

وحقق الاهلي اللقب بالفوز علي الزمالك بصعوبة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين سجل للنادي الاهلي عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا، بينما سجل للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا.

وشهدت المواجهة الرابعة في 2016، فوز الزمالك للمرة الأولى بلقب السوبر على حساب الاهلي.

فبعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي سلبيًا، تمكن الزمالك من الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1، حيث سجل كل من باسم مرسي واسامه ابراهيم واحمد رفعت، بينما سجل للاهلي احمد حجازي.

وتاتي المواجهة السادسة بين الفريقين والتي تجمع بينهما غدا لتنتظر الجماهير هل يتمكن الاهلي من تحقيق اللقب الخامس على حساب الزمالك والـ 11 في تاريخه، أم يحقق الزمالك لقبه الثاني على حساب الفريق الأحمر، والرابع تاريخيًا.