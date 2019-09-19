اتحاد الكرة يعلن نظام بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي للموسم الجديد

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، نظاموشروط بطولتي كأس مصر و السوبر المصري لموسم 2020/2019
ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي شروط البطولتين والتي جاءت كالتالي:
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