اتحاد الكرة يعلن نظام بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي للموسم الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، نظام وشروط بطولتي كأس مصر و السوبر المصري لموسم 2020/2019 وشروط بطولتي كأس مصر و السوبر المصري لموسم 2020/2019 ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي شروط البطولتين والتي جاءت كالتالي: Advertisements

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