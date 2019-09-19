استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على تعيين محمد حسن حكما رابعا في لقاء السوبر غدا بين الأهلي والزمالك. رابعا في لقاء السوبر غدا بين الأهلي والزمالك. الجدير بالذكر أن السوبر سيقام في تمام السابعة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد حسن حكما رابعا في سوبر الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.