غداً.. معسكر مغلق للمصري استعداداً لحرس الحدود

يدخل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء غد الجمعة معسكراً مغلقاً بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة.

ويأتي ذلك استعداداً لمباراته أمام نظيره حرس الحدود، بالجولة الافتتاحية للدوري والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد المقبل على

ستاد الجيش بالسويس.

حيث سيؤدي الفريق مرانه الأساسي استعدادًا للمباراة على الاستاد غدا قبل إعلان الكابتن إيهاب جلال عن قائمته المختارة لخوض اللقاء.