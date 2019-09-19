آيندهوفن يحقق الانتصار على لشبونة بثلاثية

حقق فريق بي إس في آيندهوفن الهولندي الفوز على سبورتنج لشبونه البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين علي استاد فيليبس ضمن

الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي.

سجل أهداف آيندهوفن دونيل مالين وسباستيان كواتيس لاعب لشبونة بالخطأ في مرماه، وتيمو باو

مجارتي في الدقائق 15،25،48

بينما سجل أهداف الضيوف برونو فيرنانديز وبيدرو مانويل في الدقائق 38،82.

وبهذه النتيجة يحصل آيندهوفن علي أول ثلاث نقاط يحتل بها صدارة المجموعة الرابعة بينما يظل لشبونة بلا نقاط ليحتل بها المركز الثالث.