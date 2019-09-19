فوز الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من مرتبط محترفي كرة اليد

اختتمت اليوم الخميس، منافسات الجولة الرابعة من دوري مرتبط المحترفين لكرة اليد 2002.
وجاءت نتائج الجولة كالتالي:
فوز الأهلى على الحوار بنتيجة ٢١/٢٧
فوز الزمالك على هليوبلس بنتيجة ٢٠/٢٥
فوز الطيران على حدائق الاهرام بنتيجة ٢٦/٣٢
فوز سبورتنج على الزهور بنتيج ٢٢/٢٨
فوز المعادى على جزيرة الورد بنتيجة ٢٦/٣٣
فوز سموحة على أصحاب الجياد بنتيجة ٢٦/٣٦
فوز أكتوبر على الفيوم بنتيجة ١٥/٢٩
فوز البنك الأهلى علي الجزيرة بنتيجة ١٩/٣٢
تعادل الأوليمبى و الجيش بنتيجة ٢٩/٢٩
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