فوز الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من مرتبط محترفي كرة اليد

اختتمت اليوم الخميس، منافسات الجولة الرابعة من دوري مرتبط المحترفين لكرة اليد 2002. وجاءت نتائج الجولة كالتالي: فوز الأهلى على الحوار بنتيجة ٢١/٢٧ فوز الزمالك على هليوبلس بنتيجة ٢٠/٢٥ فوز الطيران على حدائق الاهرام بنتيجة ٢٦/٣٢ فوز سبورتنج على الزهور بنتيج ٢٢/٢٨ Advertisements فوز المعادى على جزيرة الورد بنتيجة ٢٦/٣٣ فوز سموحة على أصحاب الجياد بنتيجة ٢٦/٣٦ فوز أكتوبر على الفيوم بنتيجة ١٥/٢٩ فوز البنك الأهلى علي الجزيرة بنتيجة ١٩/٣٢ تعادل الأوليمبى و الجيش بنتيجة ٢٩/٢٩

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