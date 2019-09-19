آرسنال يفوز على فرانكفورت بثلاثية في الدوري الأوروبي

حقق فريق أرسنال الانجليزي الفوز علي نظيره آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب كومرزبنك أرينا، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي. سجل أهداف اللقاء جوي ويلوك وبوكايو ساكا و بيير إيميريك أوباميانج وجاءت الأهداف في الدقائق 38 و 85 و 88. و 85 و 88. وبهذه النتيجة يحصد أرسنال أول ثلاث نقاط يحتل بها صدارة المجموعة، متفوقاً بفارق الأهداف عن ستاندر دو لياج البلجيكي، الذي حقق الفوز على فيتوريا جيماريش البرتغالي، ليتذيل المجموعة مع آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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