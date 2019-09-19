الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة الجونة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى المران الرئيسى مساء اليوم الخميس ، استعدادا لمواجهة الجونة السبت المقبل على ملعب الأخير فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى الممتاز . على ملعب الأخير فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى الممتاز . واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية أبرزها اللعب من لمسة واحدة والتسليم والتسلم. واختتم المران بتقسيمة حماسية للاعبين والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل منحهم التعليمات الفنية وإصلاح الأخطاء.

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