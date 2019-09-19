محمد النني أساسيا مع بشكتاش أمام سلوفان براتيسلافا في الدوري الأوروبي

أعلن المدير الفني لفريق بشكتاش، عن تشكيل فريقه في مواجهة سلوفان براتيسلافا، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد النني. المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد النني. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: كاريوس. Advertisements الدفاع: ، ربوتشو، فيدا، رويز، بيريرا الوسط: محمد النني، ليايتش، توكوز، نكودو، ديابي الهجوم: ناير.

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