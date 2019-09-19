حسام البدري لا ينوي الانتقام من الأهلي والانحياز لبيراميدز!

وعد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر “حسام البدري” جمهور الكرة المصرية بالتعامل بعدل وشفافية مع جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو محليين، قبل اختياره للقائمة التي ستمثل البلاد في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

ويخشى جمهور النادي الأهلي من تأثر حسام البدري بالفترة التي قضاها مع تركي آل الشيخ في نادي بيراميدز، بتفضيل لاعبي بيراميدز على لاعبي الأهلي عند اختياره لقائمة منتخب مصر أو عند تكوينه للتشكيل الأساسي للفريق خلال مباريات تصفيات الكان، ومن ثم في نهائيات أمم أفريقيا المقرر لها في الكاميرون صيف 2021.

ودائمًا ما تُوجه إلى حسام البدري اتهامات بالسعي وراء الانتقام من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، بسبب عدم منحه عقد جديد وإقالته من تدريب الفريق في مايو 2018 بحجة تدني المستوى والنتائج في افتتاح دوري أبطال أفريقيا آنذاك.

واعتبر جمهور الأهلي أن موافقة البدري على رئاسة نادي بيراميدز في صيف 2018، أول خطوة في طريقه نحو الانتقام من إدارة الأهلي، والذي تبعه بسلسلة من التصريحات المثيرة للجدل ضد الأهلي أثناء الموسم.

واعتقد بعض عشاق الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تولي حسام البدري لتدريب منتخب مصر سيكون فرصة جديدة له لإثبات نفسه أمام الأهلي بالانحياز لفريق تركي آل الشيخ السابق عند اختيار تشكيلة الفريق.

Advertisements

وركز حسام البدري في أول تصريح له على هذه النقطة دون غيرها، محاولاً إبعاد التهم عنه فور إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم توليه منصب المدير الفني الجديد خلفًا للمدرب المكسيكي “خافيير أجيري” مساء اليوم الخميس.

وقال البدري في تصريحات تداولتها الصحف والمواقع المصرية “منذ هذه اللحظة، أعاهد الله والشعب والحكومة، بأنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد جميع المصريين، فهذا الشعب يستحق كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل”.

وأضاف مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي الأسبق “معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قراراتي، والكل سيعامل سواسية، جميع اللاعبين سيحصلون على نفس القدر من الاهتمام والمتابعة لنيل شرف تمثيل هذا البلد”.

وأتم “أطالب الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة”.