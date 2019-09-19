استبعاد وليد أزارو من مباراة الأهلي والزمالك

خرج المهاجم الدولي المغربي “وليد أزارو” من حسابات المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” قبل 24 ساعة من مباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعدما فشل في التعافي من إصابة الركبة.
وأصيب وليد أزارو بجذع في الركبة أثناء التدريبات التحضيرية لمواجهة بطل غينيا الاستوائية “كانو سبورت” في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
واستغل المهاجم الدولي المصري “صلاح محسن” الفرصة ليُسجل الهدف الأول في المباراة التي لم تُبث تلفزيونيًا، وانتهت بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر خارج قواعده.
والتالي قائمة الأهلي المستدعاه لمواجهة الزمالك:
حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي
الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد.
الوسط: آليو ديانج ورمضان صبحي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو.
الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن وجونيور أجايي.
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