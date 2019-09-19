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محمد الكواليني: حسام البدري مثله مثل أي مدرب مصري!

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محمود ماهر 0 تبليغ

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طالب المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني وسائل الإعلام المحلية وجماهير الأندية بالوقوف جوار حسام البدري في مهمته كمدير فني جديد لمنتخب مصر الأول في تصفيات ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وعُين حسام البدري في منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد عصر اليوم الخميس، في مفاجأة غير متوقعة، حيث اتجهت كل الأنظار نحو الاستعانة بمدرب المصري البورسعيدي إيهاب جلال أو مدرب سموحة حسام حسن.

وقال الكواليني في تصريحات خاصة لـ MercatoDay لا شك أنه قرار مفاجيء للجميع، فكل الترشيحات كانت منصبة على إيهاب جلال وحسام حسن مؤخرًا، مع ذلك نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري في هذه المهمة الصعبة.

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وأضاف معلق قنوات بي إن سبورتس السابق البدري كان بعيد إلى حد كبير عن الترشيحات ولم يظهر اسمه بشكل واضح في الفترة الماضية خلال كافة التقارير التي قرأناها، ولهذا كان مفاجئًا رؤية الاتحاد يستعين به في نهاية المطاف.

مدرب مصر حسام البدري (صور: Getty)
مدرب مصر حسام البدري (صور: Getty)

واستطرد الكواليني كل ما نستطيع نقوله نحن مع حسام البدري طبعًا، وندعمه من أجل تحقيق النجاح، وهذا اختيار أعضاء مجلس اتحاد الكرة ويجب احترامه.

وشدد في نهاية حديثه على أهمية دعم المدير الفني المصري مهما كان اسمه وميوله، قائلاً في نهاية حديثه يجب أن نقف جوار أي مدرب مصري مهما كان اسمه أو ميوله، هدفنا رؤية منتخب مصر يستعيد مستواه الفني السابق، ويحقق ما نريده بالمنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2021، والتأهل إلى كأس العالم 2022 إن شاء الله”.

المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني رفقة أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة (صور: Instagram)
المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني رفقة أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة (صور: Instagram)

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