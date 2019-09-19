إشبيلية يحقق فوزًا خارج الديار في الدوري الأوروبي

حقق اشبيليه الإسباني بداية طيبة بفوزه خارج أرضه على قره باغ الأذربيجاني 3-0 اليوم الخميس في انطلاق مباريات دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



ففي المجموعة الأولى سجل خافيير هيرنانديز (62) ومنير الحدادي (78) وأوليفييه توريس (85) أهداف اشبيليه المتوج خمس مرات في هذه المسابقة وهو رقم قياسي.



فبعد شوط أول سلبي، نجح فريق المدرب جولن لوبيتيغي في الوصول أخيرا الى شباك مضيفه من ركلة حرة نفذها "تشيتشاريتو" (62)، افتتح بها سجله التهديفي مع النادي الأندلسي الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور الـ16 على يد سلافيا براغ التشيكي بالخسارة أمامه إيابا 3-4 بعد التمديد.



وضمن إشبيلية النقاط الثلاث بهدف ثان سجله منير الحدادي بعدما كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة بينية من الأرجنتيني البديل إيفر بانيغا، وانفرد بالحارس ثم لعبها بحنكة من فوق الأخير والى الشباك (78)، قبل أن يوجه أوليفر توريس الضربة القاضية لأصحاب الأرض بهدف ثالث من كرة أكروباتية خلفية (85).



ويبدو إشبيلية الذي تنتظره مواجهة صعبة الأحد في الدوري على أرضه ضد ريال مدريد، مرشحا بقوة لبلوغ الدور الثاني عن هذه المجموعة، لاسيما أنها تضم أبويل نيقوسيا القبرصي ودولانج اللوكسمبورغي الذي حقق المفاجأة الخميس بفوزه على ممثل العاصمة القبرصية في معقله 4-3



وسجل للفائز من لوكسمبورغ دانيل سيناني (36 و82) وأنطوان برنييه (51) ودومينيك ستولز (71)، وللفريق القبرصي أندريا بافلوفيتش (54 و58) وتوماس دي فينسينتي (56) من ركلة جزاء.



والطريف أن الفترة من الدقيقة 51 حتى 58 شهدت أربعة أهداف، منها ثلاثة لأبويل الذي قلب تاخره في هذه الدقائق من 0-2 إلى تقدم 3-2، قبل أن يتلقى هدفين قاضيين في الدقيقتين 71 و82.



المصدر: بي إن سبورت