بعد خسارة البدايات.. شبح "مورينيو" يظهر لزيدان في ريال مدريد

أثارت خسارة ريال مدريد، أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-3، أمس الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا، غضب كبار المسؤولين في النادي الملكي، بسبب الصورة السيئة التي ظهر بها الفريق.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه بالإضافة إلى توجيه اللوم للاعبين، فإن الانتقادات تذهب أيضًا إلى المدرب زين الدين زيدان، لاسيما بعد البداية المهتزة للفريق هذا الموسم في الليجا.



ورغم أن زيدان يحظى بثقة الرئيس فلورنتينو بيريز، ولكن الصحيفة تؤكد أن هذه الثقة ليست أبدية، وقد ينفد رصيد المدرب الفرنسي مع الوقت.



وأشارت إلى أن بيريز يأمل ألا تتكرر هذه الخسارة أمام إشبيلية أو أتلتيكو مدريد بالليجا، وإذا حدث ذلك فإن رصيد زيدان سيتراجع كثيرًا.



وأكدت أنه خلال الوقت الحالي لا تفكر إدارة ريال مدريد في الاستغناء عن زيدان رغم تراجع النتائج.



وأوضحت أن اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بات يظهر بقوة خلال الفترة الأخيرة في "سانتياجو برنابيو"، ولكن أمر التعاقد معه أقرب إلى ضجة إعلامية أكثر من كونه حقيقة.



وأتمت الصحيفة بالتأكيد على أن جماهير ريال مدريد التي كانت لا تريد مورينيو من قبل، الآن ترى أنه خيار ليس سيئًا، ويحتاجه الفريق للسيطرة على الوضع داخل غرف الملابس وتحسين أداء الميرنجي.



المصدر: موقع كورة