رياضة | تعرف على نجوم الأهلي في المعسكر الأول للبدري مع المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نجوم الأهلي في المعسكر الأول للبدري مع المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن المدرب الجديد الذى سيقود منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وتعاقد الاتحاد المصري مع المدير الفنى حسام البدري المدير الفني السابق لتولى القيادة الفنية للمنتخب الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان حسام البدري مدرب للنادى الأهلى منذ عامين مما يجعله على علم بكافة إمكانيات لاعبي النادى الأهلى، لذلك حرص " الخليج 365 الرياضي على إستعراض لاعبي الأهلى فى المعسكر الأول الذى سيكون في أكتوبر المقبل، وهم :

1- محمد الشناوي حارس مرمى الفريق والذى ثبت أقدامه فى مركز حراسة مرمي منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتى أقيمت فى مصر.

2- أحمد فتحي نجم النادى الأهلى والظهير الأيمن والذى لعب مع البدري لسنوات عديدة أساسياً وله تاريخه الحافل مع منتخب مصر، والذى فى حال مشاركاته أساسياً مع الأهلى سيكون ضمن قوام الفراعنة.

3 - أيمن أشرف مدافع والظهير الأيسر للنادى الأهلى والذى شارك خلال فترة البدرى الأخيرة كمدافع فى ظل إصابات الفريق وكان أساسياً خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

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4 - عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى كان يشارك مع الأهلى فى فترة حسام البدري مما يعلم إمكانياته جيداً.

5 - محمد مجدي قفشة لاعب وسط الفريق الجديد والذى إنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية للنادى الأهلي قادماً من بيراميدز والذى كان يترأسه البدري خلال العام الماضي.

6 - محمود متولى مدافع النادى الأهلى والذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من نادى الإسماعيلي.

7 - حمدي فتحي لاعب وسط النادى الأهلى والمتألق خلال الفترة الماضية والمنتقل حديثاً من صفوف نادى إنبي.

ويجهز اتحاد الكرة مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تعيين حسام البدري مدير فنى لمنتخب مصر وللكشف عن جهازه المعاون، عقب مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى سيقام غداً الجمعه على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.