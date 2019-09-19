رياضة | من الألف إلى الياء.. البدري "المدرب والرئيس" يقود المنتخب للمرة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من الألف إلى الياء.. البدري "المدرب والرئيس" يقود المنتخب للمرة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عن تعيين الكابتن، حسام البدري، في منصب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ليقود الفراعنة في الفترة المقبلة، والتي تشهد تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة 2021، وكذلك تصفيات بطولة كأس العالم المقبلة قطر 2022.

وقال الاتحاد المصري، إنه قد كلف الكابتن حسام البدري، بإختيار جهازه الفني المعاون بالكامل من أجل أن يتم إعتماد أسماء الجهاز في أقرب وقت ممكن، ومن ثم يبدأ الجهاز الفني بقيادة حسام البدري مهمته في قيادة المنتخب المصري خلفًا للمدرب المكسيكي، خافير أجييري، والذي تمت إقالته بعد الخروج المذل لمنتخب مصر من دور ال16 في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وخلال هذا التقرير من موقع الخليج 365 الرياضي، نستعرض معكم، بعض الأرقام المميزة من مسيرة الكابتن حسام البدري التدريبية، والتي كانت سببًا في حصوله على ثقة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتعيينه كمدير فني جديد للفراعنة.

بدايته التدريبية

كانت بداية الكابتن حسام البدري التدريبية داخل أسوار النادي الأهلي، وبالتحديد مع فرق الناشئين، قبل أن يتم الإستعانة به في الجهاز الفني للبرتغالي مانويل جوزيه في موسم 2001-2002، وبعد ذلك تم ترقية الكابتن حسام البدري إلى منصب المدرب المساعد مع البرتغالي جو بونفرير في موسم 2002-2003، وبعدها أصبح البدري مدرب عام في الجهاز الفني للمدرب توني أوليفيرا في موسم 2003–2004. واحتفظ بمنصبه بعد عودة البرتغالي جوزيه في أواخر 2003 بعد إقالة اوليفيرا، وظل البدري في منصبه إلى حين رحيل مانويل جوزيه عن تدريب القلعة الحمراء، وبل وتولى كذلك منصب مدير الكرة بعد وفاة الكابتن ثابت البطل.

الولاية الأولى مع النادي الأهلي

وقبل إنطلاق موسم 2009-2011، وبالتحديد في 22 يونيو، أصبح الكابتن حسام البدري هو أول مدير فني مصري يقود النادي الأهلي منذ عام 92، حيث تولى قيادة النادي بعد رحيل البرتغالي نيلو فينجادا بشكل مفاجئ، ونجح البدري في ولايته الأولى مع النادي الأهلي في أن يحقق لقب بطولة الدوري المصر، وكذلك قبل بطولة السوبر المصري، ولكن البدري قد تقدم بإستقالته عقب خسارة الأهلي في نوفمبر 2010 أمام نادي الإسماعيلي، لتكون أرقام حسام البدري في هذه الفترة، أنه قاد النادي الأهلي في 58 مباراة، فاز في 33 وتعادل في 16 مباراة، وخسر 9 مباريات.

تدربب المريخ السوداني

وبعد رحيله عن النادي الأهلي، ذهب الكابتن حسام البدري نحو السودان، وتعاقد مع نادي المريخ السوداني، لمدة عامين مقابل راتب شهري قدره 15 الف دولار، بحسب ما تم الكشف عنه وقتها، ونجح البدري في قيادة النادي إلى تحقيق لقب بطولة الدوري السوداني في موسم 2011، حيث حقق الفوز في كل المباريات، بإستثناء مباراة خسر فيها ومباراة أخرى تعادل فيها، ليكون بذلك موسم تاريخي لنادي المريخ مع المدرب المصري، ورحل البدري عن الفريق في شهر نوفمبر 2011.

البدري يتولى تدريب إنبي

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تعاقد حسام البدري مع نادي إنبي في ديسمبر من عام 2011، وذلك خلفًا للمدرب مختار مختار، ولك مسيرة البدري مع نادي إنبي كانت قصيرة للغاية، لم تستمر طويلًا بعدما توقف نشاط كرة القدم في مصر بسبب أحداث ملعب بورسعيد، وذهب البدري ليتولى تدريب النادي الأهلي في عام 2012 خلفًا لمانويل جوزيه الذي ترك مصر ورحل بعد أحداث بورسعيد.

وفي عام 2013، ذهب حسام البدري نحو نادي أهلي طرابلس في ليبيا، في مسيرة لم تكلل بالنجاح وأنتهت بشكل سريع ليعود إلى مصر من جديد.

البدري مع المنتخب الأوليمبي

في ديسمبر 2013، قد تم تعيين المدرب المصري، حسام البدري، ليكون مدربًا لمنتخب مصر الأوليمبي، الذي كان يستعد وقتها لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ونجح البدري في قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للشباب 2015، ولكن المنتخب المصري قد خرج من البطولة من الدور الأول، وفشل في الصعود إلى أولمبياد لتنتهي مسيرة حسام البدري مع المنتخب، ويعلن اتحاد الكرة المصري في ديسمبر 2015 انتهاء عقده وترك منصبه.

حسام البدري يعود للنادي الأهلي من جديد

في شهر أغسطس 2016، أعلن النادي الأهلي عن تولى المدرب المصري، حسام البدري، زمام الأمور الفنية في النادي خلفًا للهولدندي مارتن يول، وليحصد عدة ألقاب مع المارد الأحمر، أولها كان لقب الدوري المصري موسم 2016–17، ثم لقب كأس مصر 2017. وفي نوفمبر 2017، خسر الفريق نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 أمام نادي الوداد الرياضي المغربي بنتيجة 1–2 بمجموع المبارتين.

وفي الولاية الثالثة للبدري مع الأهلي، كانت أرقام البدري على النحو التالي: قاد الفريق في 95 مباراة، فاز في 68 منهم وتعادل 19 مرة وخسر 8 مرات.

وبعد ذلك تقدم حسام البدري بإستقالته من تدريب القلعة الحمراء في نهاية شهر مايو 2018، وليترك مجال التدريب لفترة قصيرة، ويذهب إلى المجال الإداري، وليصبح أول رئيس مجلس إدارة لنادي بيراميدز الذي كان مملوك للمستشار تركي آل الشيخ وقتها.

ألقاب حسام البدري كمدرب

نجح البدري في تحقيق العديد من الألقاب وهو كمدرب للنادي الأهلي، حيث وصلت ألقاب حسام البدري مع القلعة الحمراء إلى نحو 9 ألقاب، وهي: الدوري المصري الممتاز "3 مرات"، وكأس السوبر "3 مرات"، دوري أبطال أفريقيا "مرة"، كأس السوبر الأفريقي "مرة"، كأس مصر "مرة".

كما حقق لقب وحيد في مسيرته خارج النادي الأهلي وكان لقب الدوري السوداني 2011 مع نادي المريخ.