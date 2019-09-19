رياضة | بعد توليه قيادة الفراعنة.. ماذا قدم البدري خلال مسيرته التدريبية؟ (فيديوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توليه قيادة الفراعنة.. ماذا قدم البدري خلال مسيرته التدريبية؟ (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه، تعيين الكابتن حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

وجاء اختيار حسام البدري لقيادة منتخب مصر بعد فترة طويلة من الشد والجذب ومفاضلة بينه الثلاثي حسام حسن، وحسن شحاتة، وإيهاب جلال، وبعدما كان الأخير قريبًا من تولي قيادة الفراعنة، ابتعد بشكل مفاجئ لارتباطه بعقد مع النادي المصري، وقرر اتحاد الكرة اسناد قيادة الفراعنة لـ"البدري".

وتولي حسام البدري قيادة عدة أندية خلال مشواره التدريبي منها الأهلي، وانبي، والمريخ السوداني، كما تولي تدريب منتخب الأوليمبي، كما شغل منصب رئيس نادي بيراميدز في عهد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قبل أن يتقدم بإستقالته ويعلن عودته للتدريب مرة أخري، لكنه لم يرتبط بأي فريق حتي تم إعلانه مديرًا فنيًا للمنتخب اليوم الخميس.