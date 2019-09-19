رياضة | تعرف على نجوم الزمالك في المعسكر الأول للبدري مع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نجوم الزمالك في المعسكر الأول للبدري مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي لقيادة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة خلفا للأورجوياني خافيير اجييري الذي رحل بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وكان حسام البدري قد تولى منصب رئيس النادي في فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة مع المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي السابق، ولكنه أعلن رحيله بعد بيع آل الشيخ النادي في نهاية الموسم الماضي.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" اللاعبين المرشحين من نادي الزمالك للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل في شهر أكتوبر.

1- طارق حامد

يعد اللاعب الدولي طارق حامد لاعب نادي الزمالك من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدم لاعب خط الوسط مستويات مميزة مع القلعة البيضاء، وكان يعتمد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب السابق للفراعنة عليه بشكل أساسي، وأيضا الأوروجوياني خافيير أجييري.

2- محمود علاء

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أصبح المدفع محمود علاء لاعب نادي الزمالك من أبرز اللاعبين في القلعة البيضاء في آخر موسمين، حيث يسجل العديد من الأهداف من ركلات الترجيح أو الكرات الثابتة، ويعد من الأسباب الرئيسية في الحفاظ على نظافة شباكه القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة، وذلك سينضم في ظل إصابة العديد من اللاعبين في تلك المركز حالياً.

3- عبد الله جمعة

كان عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك من أحد أسباب الهجوم الكبير على المدرب السابق لمنتخب مصر خافيير اجييري بعد عدم انضمامه لقائمة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية الاخيرة، بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع الزمالك وكان سببا رئيسيا في حصول المارد الأبيض على بطولتي كأس الكونفدرالية وكأس مصر.

4- مصطفى محمد

تألق المهاجم الشاب مصطفى محمد في الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك بشكل كبير، وسجل العديد من الأهداف في المباريات التي شارك بها هذا الموسم، وهو المهاجم الأبرز الان في الكرة المصرية بعد الاعتماد على مروان محسن في السنوات الأخيرة بالرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع النادي الأهلي لعدم وجود مهاجم يحتل المرتبة الأساسية في كتيبة الفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر قد خرج من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية على يد منتخب جنوب افريقيا بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب القاهرة الدولي.