رياضة | رئيس نادي الشيخ زايد يوزع 1000 شنطة مدرسية على الأيتام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي الشيخ زايد يوزع 1000 شنطة مدرسية على الأيتام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى الكابتن فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، 1000 شنطة وأدوات مدرسية للأيتام بمدينة الشيخ زايد و6أكتوبر، وجمعية الرائدات للتنمية البيئية وذلك في احتفالية كبيرة حضرها كوكبة من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة النادي والأعضاء.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وتناول الحفل استعراض رئيس نادي الشيخ زايد الأعمال الخيرية في القطاعات الخدمية التي ينفذها النادي على أرض الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر.

وقال الهواري، إن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالفئات محدودة الدخل والأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأيتام والأرامل، وأن هناك أهمية للمشاركة المجتمعية من جانب المؤسسات والجمعيات الأهلية في دفع عجلة التنمية.

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مشددا على ضرورة تكاتف كل فئات الشعب خلف القيادة السياسية من أجل تنمية المشروعات القومية، وأهمية غرس قيم الانتماء لدى المواطنين، وكيفية إفادة مصر للنهوض بشبابها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للوطن، وفي نهاية الحفل، وزع رئيس نادي الشيخ زايد، الشنط المدرسية على التلاميذ الأيتام، متمنيا لهم سنة دراسية مليئة بالعمل الجاد والإجتهاد من أجل التفوق والنجاح.

حضر الاحتفالية، رجل الأعمال الإماراتي الشيخ بدر الهلالي، والدكتور إبراهيم فرج مدير الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، واللواء المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة أكتوبر، ورجل الأعمال المصري سامح سرور، والسفير فتحي سعد مؤسس نادي الشيخ زايد، ورجل الاعمال المصري ساري محمد، ومحمد مختار نائب رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفى هشام سلطان أمين الصندوق بالنادي، ومحمد طلعت عضو مجلس الإدارة، ومحمد عسكر عضو مجلس الإدارة، والمهندس علي بدر المدير التنفيذي للنادي، والكابتن أحمد العطار مدير النشاط الرياضي.

وأعلن الهواري عن تنسيقه مع مديرية التربية والتعليم بمدينة 6 أكتوبر التكفل بدفع مصاريف الطلاب غير القادرين في المدارس، كما أعلن خلال الاحتفالية رجل الأعمال الإماراتي الشيخ بدر الهلالي تبرعه بمليون جنيه للنادي مساهمة لتطوير النشاط الرياضي.