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رياضة | مشاهدة أهداف مباراة - آينتراخت فرانكفورت 0 × 3 آرسنال

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة أهداف مباراة - آينتراخت فرانكفورت 0 × 3 آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كارباغ اغدام - إذربيجان

0

x
18:55

3

إشبيلية - إسبانيا

بازل - سويسرا

5

x
18:55

0

كراسنودار - روسيا

خيتافي - إسبانيا

1

x
18:55

0

طرابزون سبور - تركيا

رين - فرنسا

1

x
18:55

1

سيلتك - إسكوتلندا

بي إس في آيندهوفن - هولندا

3

x
18:55

2

سبورتينج لشبونة - البرتغال

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روما - إيطاليا

0

x
21:00

0

إسطنبول باشاك شهير - تركيا

مانشستر يونايتد - إنجلترا

0

x
21:00

0

وولفسبيرجر - النمسا

إسبانيول - إسبانيا

0

x
21:00

0

فرينكفاروزي - المجر

جلاسكو رينجرز - إسكوتلندا

0

x
21:00

0

فينورد روتردام - هولندا

آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا

0

x
18:55

3

آرسنال - إنجلترا

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