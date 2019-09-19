رياضة | رقم مميز يساند المارد الأحمر قبل لقاء السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم مميز يساند المارد الأحمر قبل لقاء السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية يوم غداً الجمعة أبوابه لمباراة السوبر المصري التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك والتي يدخلها المارد الأحمر بصفته بطلاً للدوري المصري موسم 2017 – 2018 في الوقت الذي يشارك فيه نادي الزمالك بصفته بطل كأس مصر للموسم ذاته.

ويسعى الندي الأهلي إلى تعزيز الرقم القياسي الخاص به كأكثر الفرق التي توجت بلقب السوبر المصري بعد أن حصل على اللقب عشرة مرات من قبل في الوقت الذي حصل فيه نادي الزمالك على اللقب في ثلاثة مناسبات ويسعى للحصول عليه للمرة الرابعة في تاريخه.

ويمتلك المارد الأحمر رقم قياسي تاريخي في عدد مرات الفوز باللقب في عشرة مناسبات بفارق سبعة بطولات كاملة عن فريق نادي الزمالك منافسه اللدود والتقليدي الذي لم يحصد سوى ثلاثة ألقاب فقط ويأتي بعدهم فريق نادي المقاولون العرب وحرس الحدود ولكلاً منهم بطولة واحدة.

وتعتبر تلك المواجهة هي السادسة التي تجمع بين الاهلي والزمالك في السوبر وتوج الأهلي بأربعة ألقاب على حساب المارد الأبيض فيما فاز الزمالك على حساب الأهلي بلقب وحيد على النحو التالي :-

بطولة 2003

السوبر الأول الذي جمع الاهلي والزمالك وفيه نجح المارد الاحمر في تحقيق الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

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بطولة 2008

ثاني مباريات السوبر التي جمعت بين الغريمين وإنتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء.

بطولة 2015

ثالث مباريات السوبر التي جمعت بين الاهلي والزمالك وفيها نجح الشياطين الحمر في الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب إستاد هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية.

بطولة 2016

آخر مباريات السوبر التي جمعت بين القطبين كانت في العام 2016 وفيها نجح الزمالك في الفوز بركلات الجزاء الترجيحية 3-1 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.