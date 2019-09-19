رياضة | قرار جديد من فالفيردي بعد التعادل مع دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من فالفيردي بعد التعادل مع دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة اتخذ قرار بالاعتماد على سياسة التدوير وذلك بعد التعادل أمام بروسيا دورتموند بدون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة استقر على الاعتماد على سياسة التدوير بدءا من المباراة المقبلة في الدوري الإسباني أمام غرناطة يوم السبت المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فالفيردي اعتمد على 7 لاعبين بشكل أساسي حتى الآن وهم : تير شتيجن وألبا ولينجليت وبيكي وسيميدو ودي يونج وجريزمان ولكن دي يونج وجريزمان ما زالا يتكيفان مع الفريق.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بعد عودة ليونيل ميسي وبدء سواريز في العودة فإن فالفيردي سيتدخل في سياسة التدوير في خط الدفاع بعد إصابة جوردي ألبا أمام بروسيا دورتموند حيث من المتوقع أن يعوض غيابه جونيور فيربو أمام غرناطة كما أنه حان الوقت لمشاهدة راكيتيتش منذ البداية

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت مؤخرًا عن المدرب المرشح لخلافة إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لبرشلونة إذا رحل عن الفريق في الفترة المقبلة، حيث نال فالفيردي قسطاً كبيراً من الانتقادات في الفترة الأخيرة بعد تدهور مستوى الفريق وظهوره بشكل شئ في المباريات الماضية.

وأكد موقع Le10 SPORT الفرنسي أن توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي مرشح بقوة لتدريب برشلونة عقب رحيل فالفيردي عن الفريق.

يذكر أن توخيل قاد باريس سان جيرمان بالأمس للفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.