رياضة | نشرة أخبار الكرة السعودية.. الأخضر يتراجع في تصنيف الفيفا والاتحاد يجدد ثقته في سييرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الكرة السعودية.. الأخضر يتراجع في تصنيف الفيفا والاتحاد يجدد ثقته في سييرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد علي

نقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي، نشرة إخبارية متخصصة في أخبار الكرة السعودية اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019، حيث شهدت الساحة الرياضية السعودية اليوم على مستوى المنتخب السعودي أو أندية دوري المحترفين، عدد كبير من الأحداث الساخنة والتي يمكنكم متابعتها من خلال التقرير التالي.

الاتحاد الآسيوي يكشف عن إسم حكم مباراة الهلال والسد في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي له منذ قليل، عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الهلال السعودي والسد القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي من المقرر بأن يقام مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان الاتحاد الآسيوي، فإن مهمة إدارة المباراة قد تم إسنادها إلى الحكم العماني، أحمد الكاف، كحكم ساحة رئيسي، في حين سيعاونه كلًا من: أبوبكر العمري "مساعد أول"، وراشد الغيثي"مساعد ثاني"

يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن عن كون مباراة الذهاب في دور نصف النهائي بين الهلال والسد، ستكون في ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 1 أكتوبر المقبل، في حين ستكون مباراة العودة في مدينة الرياض، وبالتحديد على ملعب جامعة المك سعود يوم 22 أكتوبر.

الهلال يفوز بجائزة "Sport For Good" كأفضل نادٍ في العالم خلال عام 2019



نجح نادي الهلال السعودي في أن يحقق جائزة رفيعة المستوى يقدمها منتدى الإبداع والابتكار الاجتماعي العالمي SIGEf2019، والذي أقيم في مدينة طوكيو باليابان في الفترة الأخيرة. نجح نادي الهلال السعودي في أن يحقق جائزة رفيعة المستوى يقدمها منتدى الإبداع والابتكار الاجتماعي العالمي SIGEf2019، والذي أقيم في مدينة طوكيو باليابان في الفترة الأخيرة. وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، فإن الجائزة التي فاز بها نادي الهلال هي جائزة تدعى "Sport For Good"، كأفضل نادي في العالم خلال عام 2019، مؤكدًا بأن هذا الفوز قد جاء نتيجة لمجهود كبير قامت به إدارة نادي الهلال في تطوير النادي بشكل كامل ومن جميع الجوانب. الاتحاد يعلن عن قرار جديد بشأن المدرب لويس سييرا Advertisements



قالت صحيفة الرياضية السعودية، إن إدارة نادي اتحاد جدة قد أتخذت قرار جديد بشأن مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي، وهو التشيلي لويس سييرا، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة نادي الاتحاد والهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وبالتحديد في الجولة الرابعة من البطولة مساء السبت المقبل. قالت صحيفة الرياضية السعودية، إن إدارة نادي اتحاد جدة قد أتخذت قرار جديد بشأن مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي، وهو التشيلي لويس سييرا، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة نادي الاتحاد والهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين وبالتحديد في الجولة الرابعة من البطولة مساء السبت المقبل. وبحسب ما ذكرته الصحيفة السعودية، فإن إدارة اتحاد جدة قد قررت تجديد الثقة في مدربها التشيلي لويس سييرا، مؤكدة بأنه ستقدم له كل الدعم من أجل أن يعود الاتحاد إلى مساره الصحيح في هذا الموسم. خطأ تحكيمي فادح في مباراة السد ضد النصر



كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد الشعلان، عن خطأ تحكيمي في مباراة النصر وفريق السد القطري، تسبب في الهزيمة الكبيرة التي لحقت بالنصر، أمام السد القطري، الإثنين الماضي، بثلاثة اهداف في مقابل هدف واحد، والتي ودع النصر على أثرها مسابقة دوري أبطال آسيا. كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد الشعلان، عن خطأ تحكيمي في مباراة النصر وفريق السد القطري، تسبب في الهزيمة الكبيرة التي لحقت بالنصر، أمام السد القطري، الإثنين الماضي، بثلاثة اهداف في مقابل هدف واحد، والتي ودع النصر على أثرها مسابقة دوري أبطال آسيا. وقال الشعلان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم وجاء منها هدف التأهل للفريق القطري، بدأت من تسلل على أكرم عفيفي. وتابع: "التقنية أثبتت صحة حديثي عن تسلل لاعب السد، وانتهت بركلة جزاء غير صحيحة، المصيبة تكمن في الصمت أو السخرية".

تصنيف الفيفا الجديد.. السعودية تتراجع عالميًا وآسيويا بعد أول مباراتين مع رينارد كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، منذ قليل عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر سبتمبر، والذي شهد تراجع واضح للمنتخب السعودي في ترتيب المنتخبات، وذلك بعدما تعادل الأخضر السعودي في أولى جولات تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وإلى بطولة كأس آسيا في الصين 2023. وقد أحتل المنتخب السعودي المركز ال68 على المستوى العالمي، وذلك في حين أحتل المركز الثامن على مستوى قارة أسيا، وهو ما يؤكد بأن الكرة السعودي على مستوى المنتخب الأول، لا تمر بأفضل فتراته، حتى بعد تولى المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، والذي خاص مباراتين مع منتخب الأخضر السعودي، الأولى كانت مباراة ودية أمام منتخب مالي، وتعادلت السعودية على أرضية ملعبها في الدمام بنتيجة 1-1، وبعد ذلك خاض المنتخب السعودي مباراة قوية في افتتح تصفيات المونديال كانت أمام منتخب اليمن في المنامة عاصمة البحرين، وأنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. بالتذاكر المجانية.. النصر يصالح جماهيره أمام الحزم