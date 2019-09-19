رياضة | أرسنال يهزم اينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يهزم اينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أرسنال الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ويلوك هدف أرسنال الأول في الدقيقة 38 قبل نهاية الشوط الأول، وعزز اللاعب الشاب ساكا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 85 من المباراة بعد إضاعة الفريقين الكثير من الفرص خلال المباراة، واختتم الجابوني ايميريك اوباميانج النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 87 من اللقاء.

ويسعى فريق اينتراخت فرانكفورت لتكرار مشواره في بطولة الدوري الاوروبي خلال الموسم الماضي، حيث نجح في الوصول إلى دور النصف نهائي والخروج عن طريق ركلات الترجيح من فريق تشيلسي بطل البطولة في النهاية.

بينما يريد فريق أرسنال في تحقيق لقب اوروبي غائب عن الفريق منذ سنوات طويلة، حيث وصل الفريق إلى نهائي البطولة في الموسم الماضي ولكنه خسر اللقب أمام نظيره اللندني فريق تشيلسي بالمباراة النهائي.

وكان أرسنال قد تعادل مع فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة الماضية من البريميرليج.

