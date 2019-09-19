رياضة | البدري كابوس جديد لنجم الأهلي في المنتخب (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري كابوس جديد لنجم الأهلي في المنتخب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين حسام البدري، في منصب المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، ليقود المنتخب في المباريات المقبلة.

ولن تكون مهمة البدري مع المنتخب المصري سهلة، حيث افتقد منتخب الفراعنة لشخصية البطل منذ عام 2010 بعدما توج بلقب كأس الأمم الأفريقية مع المدير الفني حسن شحاتة.

وفي ظل التألق اللافت لصلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نعرض لكم رأي حسام البدري في اللاعب، وهل سيكون من العناصر الأساسية المستدعاة للمباراة أم لا؟

Advertisements

وشارك صلاح محسن من قبل مع النادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، خلال 10 دقائق في أحد المباريات لكنه صدم الجميع بتعليقه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، عندما تعرض لسؤال محرج، بعد مشاركة صلاح محسن اليوم هل سيكون له فرصة أكبر في المباريات المقبل، ليرد قائلا: "لاتعليق، لا تعليق بالعربي والإنجليزي".

ليتأكد الجميع من طريقة أجابته فيما بعد، بأنه لن يجعله يشارك غي المباريات وهو الأمر الذي ظهر في المباريات التالية، بإبعاده عن المباريات بشكل مبالغ فيه، رغم تعاقده معه قادمًا من إنبي بمبلغ خرافي وصل إلى35 مليون جنيه.

وكان صلاح لا يجيد اللعب في المراكز التي يفرضخا عليه البدري، حيث اعتمد عليه فى مركز الجناح أو المهاجم المتأخر، وهى المراكز التى لا يجيد صلاح محسن اللعب فيها، على حد قوله صلاح محسن، حيث لا تظهر قدراته الفنية بشكل كبير سوى في مركز المهاجم الصريح.