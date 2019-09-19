رياضة | كل ما قدمه شيكابالا أمام الاهلي قبل لقاء السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما قدمه شيكابالا أمام الاهلي قبل لقاء السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في بطولة السوبر المصري مع المارد الأبيض ضد الغريم التقليدي واللدود فريق نادي الاهلي يوم غداً الجمعة على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وعلى الرغم من مشاركة الزمالك في بطولة السوبر المصري لأكثر من عام إلا أن " الأباتشي " لم يسبق له أن واجه النادي الأهلي في أي مرة خلال تلك البطولة وهو الذي واجه الأهلي منذ تصعيده للمرة الأولى في العام 2003 في تسعة عشر مباراة.

وجاءت مواجهات شيكابالا ضد الاهلي تفصيلياً على النحو التالي :-

14 مرة في بطولة الدوري المصري.

3 مرات في بطولة كأس مصر

مرتان في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وخسر شيكابالا من الأهلي عشرة مباريات ونجح في تحقيق الفوز مع الزمالك في ثلاثة مواجهات فقط وتعادل في ستة لقاءات ولم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد فقط كان في بطولة كأس مصر.

وفيما يخص المباريات التي نجح فيها شيكابالا أن يتغلب مع الزمالك على الأهلي كانت المباراة الأهلي في العام 2003 بهدف واحد مقابل لا شيء أحرزه جمال حمزة وفي العام 2007 بهدفين مقابل لا شيء وقعهما تامر عبد الحميد وجمال حمزه.

وفي بطولة كأس مصر موسم 2016 نجح الزمالك في إلحاق الخسارة بالاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وقعهما باسم مرسي هدفين ومصطفى فتحي هدف فيما سجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب عبد الله السعيد من ركلة جزاء لينجح الاباتشي في قيادة المارد الأبيض لتحقيق لقب الكأس.

وتعادل الزمالك مع الاهلي أثناء مشاركة شيكابالا في ستة مناسبات 3 منها سلبياً في بطولة الدوري المصري 2008 – 2009 وموسم 2009 – 2010 وأخيراً موسم 2010 – 2011 فيما تعادل الفريقان 3-3 في موسم 2009 – 2010 ببطولة الدوري المصري و2-2 موسم 2010 – 2011 فيما كان التعادل 1-1 في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2013.

وخسر شيكابالا مع الزمالك من الاهلي في سبعة مواجهات بدايتهم موسم 2004-2005 بأربعة أهداف مقابل هدفين وفي موسم 2007 – 2008 بهدف مقابل لا شيء وفي نفس الموسم 2-0 قبل أن يخسر في موسم 2009-2010 بهدف مقابل لا شيء وفي بطولة الدوري 2016 خسر الزمالك من الاهلي 2-0 قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها في يوليو 2017 وفي كأس مصر خسر عام 2007 بنتيجة 4-3 وهي المباراة التي سجل فيها شيكابالا هدفه الوحيد ضد الاهلي.

وفي بطولة عام 2010 خسر الزمالك من الاهلي بنتيجة 1-3 في بطولة كأس مصر قبل أن يخسر مجدداً في بطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة أربعة أهدافمقابل هدفين عام 2013.

ويبقى السؤال الأبرز هل ينجح شيكابالا في تحقيق الفوز على الأهلي أم سيواصل الخسارة من المارد الأحمر ؟