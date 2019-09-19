رياضة | 8 "تعساء" بتعيين حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 "تعساء" بتعيين حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ، تعيين مدرب الأهلي السابق حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

واجه حسام البدري بعض الإنتقادات بعد إعلان تعيينه مدربًا لمنتخب مصر، خاصة وأن يعرف عنه أن صاحب شخصية صارمة، وأنه "عدو للنجوم" حيث لا يجيد التعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل جيد، كما أنه سريع الإنفعال ولا يجيد التعامل مع الضغوط والإعلام، بالإضافة لفشله في التجربة الوحيدة مع المنتخب الأوليمبي.

تعيين حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر قد يكون أصاب بعض اللاعبين بصدمة كبيرة، لا سيما وأن هؤلاء اللاعبين قد يروا أن تولي "البدري" قيادة الفراعنة سوف يقلل من فرص إنضمامهم للمنتخب الوطني الفترة المقبلة، خاصة من اللاعبين الذين سبق لهم التعامل معه خلال مشواره التدريبي ويعرفونه جيدًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز "التعساء" من اللاعبين بتعيين حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر والذين قد لا ينضموا لصفوف المنتخب خلال ولايته التدريبية:

1- أحمد الشيخ:

فشل أحمد الشيخ نجم الأهلي بإقناع حسام البدري بإمكانياته الفنية خلال قيادة الأخيرة للمارد الأحمر في وقت سابق، ولم يعتمد عليه "البدري" بشكل أساسي في تشكيلة الأهلي وكان يمنحه دقائق محدودة للمشاركة مع الفريق مما دفع اللاعب وقتها للخروج إعارة للحصول علي فرصة للمشاركة، وبالتأكيد لم يتغير شيئًا حاليًا ولن يفكر "البدري" في ضمه للمنتخب

2- عمرو وردة:

رفض حسام البدري مدرب منتخب مصر الجديد التعاقد مع عمرو وردة خلال قيادته لفريق الأهلي، وأكد أن الفريق ليس بحاجة لجهوده الفنية بالوقت الحالي، وبعد الاتهامات التي طاردت اللاعب في الفترة الأخيرة الخاصة بالتحرش الجنسي وسلوكياته الغير أخلاقية قد يدفع "البدري" لرفض تواجده ضمن صفوف المنتخب.

3- شريف إكرامي:

تقدم سن شريف إكرامي وعدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي قد يجعل فرصه صعبة بالتواجد في منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، خاصة وأن الأخير خلال ولايته الثالثة مع الأهلي اعتمد بشكل أساسي على محمد الشناوي ودفع "اكرامي" لدكة البدلاء.

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4- محمد النني:

من اللاعبين الذين قد لا ينضمون لمنتخب مصر مع حسام البدري، هو محمد النني نجم ارسنال المعار لبشكتاش التركي، حيث سبق وصرح "البدري" قائلًا: "مستوى النني أكد أنه كان ينزعج من المستوى الذي يقدمه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها لكنه وبعد الإنتقال إلى الأرسنال تحسن مستواه تدريجياً"، كما أنه لا يفضل اللاعبين كبار السن.

وقد يفضل البدري علي "النني" بعض اللاعبين مثل طارق حامد عمرو السولية ومحمود متولي وحمدي فتحي.

5- أحمد المحمدي:

عامل السن قد يلعب دورًا في ابتعاد أحمد المحمدي عن تشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري، خاصة وأن الأخير يفضل الاعتماد على اللاعبين الشباب بشكل كبير.

6- أحمد حسن كوكا:

تراجع مستوي أحمد حسن كوكا مع منتخب مصر وعدم ظهوره بمستوي جيد في الفترات التي إنضم فيها للمنتخب، وإهداره لبعض الفرص السهلة مع الفراعنة، قد يجعل "البدري" لا يفكر في ضمه للمنتخب ويعتمد على بعض المهاجمين مثل مصطفي محمد ومروان محسن وصلاح محسن.

7- علي غزال:

لم ينجح علي غزال في اثبات نفسه مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، وظهر بمستوي متواضع لا يناسب قيمة الفراعنة، وذلك قد يجعله يخرج من حسابات حسام البدري في المرحلة القادمة، خاصة وأن هناك عدد من البدائل أفضل منه في الوقت الحالي.

8- صالح جمعة:

رغم اقتناعه بإمكانياته الفنية العالية وقدراته المهارية الكبيرة، لكن صرح "البدري" في وقت سابق أنه غير راض عن سلوكيات "جمعة" خارج الملعب وعدم تركيزه في التدريبات وانشغاله بمواقع التواصل الاجتماعي والسهر، وذلك كان وراء خروجه من حساباته في الأهلي، وقد يستمر ذلك في منتخب مصر ايضًا.