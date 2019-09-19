رياضة | جدول مجموعة القاهرة للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مجموعة القاهرة للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقدم "الخليج 365 الرياضي" الجدول الكامل لمباريات الموسم الجديد للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة الذي سينطلق منتصف أكتوبر المقبل.
وأجريت القرعة اليوم الخميس في منطقة القاهرة لكرة القدم، بمشاركة 15 فريق وهم: بطا، سراى القبة، السكة الحديد، مصر للتأمين، العبور،بنها، الأميرية، الغابة، البلاستيك، المرج، ألماظة، الشمس، بهتيم، اتحاد الشرطة ، طوخ.
الأسبوع الأول
سراى القبة مع شباب بطا
الغابة مع المرج
الأميرية مع ألماظة
بنها مع الشمس
العبور مع بهتيم
مصر للتأمين مع اتحاد الشرطة
السكة الحديد مع طوخ قليوبية
الأسبوع الثاني
بطا مع السكة الحديد
طوخ مع مصر للتأمين
اتحاد الشرطة مع العبور
بهتيم مع بنها
الشمس مع الأميرية
ألماظة مع الغابة
المرج مع البلاستيك
الأسبوع الثالث
مصر للتأمين مع بطا
السكة الحديد مع سراى القبة
البلاستيك مع ألماظة
الغابة مع الشمس
الأميرية مع بهتيم
بنها مع اتحاد الشرطة
العبور مع طوخ
الأسبوع الرابع
سراى القبة مع مصر للتأمين
بطا مع العبور
طوخ مع بنها
اتحاد الشرطة مع الأميرية
بهتيم مع الغابة
الشمس مع البلاستيك
ألماظة مع المرج
الأسبوع الخامس
بنها مع بطا
العبور مع سراى القبة
مصر للتامين مع السكة الحديد
المرج مع الشمس
البلاستيك مع بهتيم
الغابة مع اتحاد الشرطة
الأميرية مع طوخ
الأسبوع السادس
السكة الحديد مع العبور
سراى القبة مع بنها
بطا مع الأميرية
طوخ مع الغابة
اتحاد الشرطة مع البلاستيك
بهتيم مع المرج
الشمس مع ألماظة
الأسبوع السابع
الغابة مع بطا
الأميرية مع سراى القبة
بنها مع السكة الحديد
العبور مع مصر للتأمين
المرج مع اتحاد الشرطة
البلاستيك مع طوخ
الأسبوع الثامن
مصرللتأمين مع بنها
السكة الحديد مع الأميرية
سراى القبة مع الغابة
بطا مع البلاستيك
طوخ مع المرج
اتحادالشرطة مع ألماظة
بهتيم مع الشمس
الأسبوع التاسع
المرج مع بطا
البلاستيك مع سراى القبة
الغاية مع السكة الحديد
الأميرية مع مصر للتأمين
بنها مع العبور
الشمس مع اتحاد الشرطة
ألماظة مع طوخ
الأسبوع العاشر
بطا مع ألماظة
سراى القبة مع المرج
السكة الحديد مع البلاستيك
مصر للتأمين مع الغابة
العبور مع الأميرية
اتحادالشرطة مع بهتيم
طوخ مع الشمس
الأسبوع الحادى عشر
الشمس مع بطا
ألماظة مع سراى القبة
المرج مع السكة الحديد
البلاستيك مع مصر للتأمين
الغاية مع العبور
الأميرية مع بنها
بهتيم مع طوخ
الأسبوع الثاني عشر
بنها مع الغابة
العبور مع البلاستيك
مصر للتأمين مع المرج
السكة الحديد مع ألماظة
سراى القبة مع الشمس
بطا مع بهتيم
طوخ مع اتحاد الشرطة
الأسبوع الثالث عشر
اتحاد الشرطة مع بطا
بهتيم مع سراى القبة
الشمس مع السكة الحديد
ألماظة مع مصر للتأمين
المرج مع العبور
البلاستيك مع بنها
الغاية مع الأميرية
الأسبوع الرابع عشر
الأميرية مع البلاستيك
بنها مع المرج
العبور مع ألماظة
مصر للتأمين مع الشمس
السكة الحديد مع بهتيم
سراى القبة مع اتحاد الشرطة
بطا مع طوخ
الأسبوع الخامس عشر
طوخ مع سراى القبة
اتحاد الشرطة مع السكة الحديد
بهتيم مع مصر للتأمين
الشمس مع العبور
ألماظة مع بنها
المرج مع الأميرية
البلاستيك مع الغاية