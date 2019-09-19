رياضة | التعادل يحسم مباراة الإعلاميين و دكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم مباراة الإعلاميين و دكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدمب نادي الإعلاميين على ملعبه أمام نظيره فريق دكرنس، بدون أهداف، فى المباراة التى أقيمت بملعب الإعلاميين بالقاهرة ضمن وديات سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادا لإنطلاقة الموسم الجديد بالقسم الثانى.

وينافس الفريقين الموسم المقبل بدورى القسم الثانى حيث يلعب دكرنس بالمجموعة الثالثة بينما إنضم الإعلاميين لفرق المجموعة الأولى حيث تضم كل مجموعة بالمجموعات الثلاث ١٢ فريق يتأهل منها الفريق صاحب الصدارة للدورى الممتاز.

وكان مسئولى دكرنس قد توصلوا لإتفاق بإقامة مباراة اليوم الودية أمام الإعلاميين بعدما كان مقررا أن يخوض الفريق وديته الأخيرة بمعسكره بالإسماعيلية أمام الترسانة قبل أن يعتذر نادى الترسانة عن خوض اللقاء والذى كان مقررا اليوم.

وعقب نهاية المباراة توجه فريق دكرنس عائدا لمدينة دكرنس عقب نهاية المرحلة الأولى من معسكر الإسماعيلية على أن يعود الفريق مجددا لاستئناف معسكره الأحد المقبل عقب فترة راحة يومين لجميع اللاعبين.

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وكان الفريق الأول بنادى دكرنس قد خاض ٦ مباريات ودية قبل المعسكر حيث تغلب على بنى عبيد وميجاسبورت و بورفؤاد بنتيجة ١-٠ / ٣-١ / ٣-١ على التوالى بينما خسر مباراتين أمام المريخ البورسعيدى بنتيجة ٢-٠ و أمام عمال المنصورة بنتيجة ٢-١ وتعادل فى مباراة وحيدة أمام شبان بدواى سلبيا.

وخاض الفريق خلال معسكره بالإسماعيلية ٤ وديات إفتتحها بتعادل سلبى أمام كهرباء الإسماعيلية و هزيمة بهدف أمام القناة و تعادل إيجابى بهدف أمام منتخب السويس وإختتمها اليوم بالتعادل السلبى أمام الإعلاميين.

ويشرف على قيادة دكرنس فنيا أيمن الجمل و يعاونه حسام عبدالعال مدربا عاما و أحمد الجمل مدرب.

ويفتتح دكرنس مبارياته بالقسم الثانى الموسم الجديد أمام الأوليمبى بالإسكندرية ولم يحدد حتى الآن موعد اللقاء من قبل لجنة مسابقات القسم الثانى.