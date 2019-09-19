اونلاين | كورة لايف LIVE NOW: مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك بث مباشر YALLA GOAL كورة جول رابط ماتش الاهلي والزمالك بدون تقطيع ON

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تابع لايف مباراة الأهلي والزمالك مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

تشكيل الأهلي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع أحمد فتحي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول

خط الوسط الدفاعي: السولية وحمدي فتحي

الوسط الهجومي : مجدي أفشة ورمضان صبحي وأحمد الشيخ

المهاجم : صلاح محسن

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، حيث تُذاع المباراة في يوم الجمعة عبر قناة ON SPORTS HD الأولى على القمر الصناعي نايل سات، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق حاتم بطيشة.

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كما تُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك عبر قناة NILE SPORT على القمر الصناعي نايل سات، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق مدحت شلبي.

تشكيل الزمالك :

يرغب ميتشو لمصالحة جماهير الزمالك بعد الخسارة الإفريقية، حيث سيعتمد على القوة الضاربة للفريق الأبيض وهي شيكابالا و بن شرقي ويوسف أوباما وفرجاني ساسي

الحارس : محمد عواد

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي وطارق حامد

خط الوسط الهجومي: شيكابالا ويوسف أوباما واشرف بن شرق

المهاجم : مصطفي محمد

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري في يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الجمعة، في تمام الساعة: